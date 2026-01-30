３０日前引けの日経平均株価は前日比４５２円４８銭安の５万２９２３円１２銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億８０３５万株、売買代金概算は３兆７４４７億円。値上がり銘柄数は７６０、値下がり銘柄数は７６２、変わらずは７７銘柄だった。 日経平均株価は下落。前日の米株式市場はＮＹダウが５５ドル高と上昇する一方で、ナスダック指数は下落と高安まちまちだった。東京市場は日経平均が小幅に値を上げてスタ&#