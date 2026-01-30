資生堂ランニングクラブは３０日、マラソン女子で２０２４年パリ五輪代表の一山麻緒（２８）が３月３１日付けで現役引退することを発表した。一山は同社を通じ「この度、２０２６年３月末日をもって、競技から離れることを決断いたしました。資生堂在籍中には、クイーンズ駅伝優勝という大きな喜びを経験し、またパリオリンピックという特別な舞台にも出場が叶うなど、私一人では決して成し得なかった貴重な時間を過ごさせてい