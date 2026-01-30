フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場、ダート１６００メートル）に参戦するシックスペンス（牡５歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）が１月２９日、美浦トレセンに帰厩した。３０日から美浦での調整がスタートし、坂路を６０秒９―１４秒５で駆け抜けた。管理する国枝調教師にとっては定年前のラストＧ１。この日、美浦で取材に応じた指揮官は「いい状態で帰ってきて、雰囲気はいい感じ。普段通りで臨むだけ」と自然体