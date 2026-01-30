こんにちは。クックパッド歴11年、見た目は本格的なのに驚くほど簡単に作れるレシピを研究している♪♪maron♪♪です。 耐熱容器の中で混ぜるだけの本格派ビスケットブラウニー バレンタインが近づくと、今年は何を作ろう？と悩む人は少なくないのではないでしょうか？手作り感は出したいけど、難しすぎるのは避けたい。そんな声にこたえるレシピとしてオススメなのが耐熱容器1つで作れるケーキです。 特別な材料はいらない。