テレビ朝日の武隈光希アナウンサーが、挙式の思い出ショットを披露した。３０日までに自身のインスタグラムを更新し「結婚式から１年、妻と思い出に浸りました」としみじみ投稿した。武隈アナの妻は女優の奥山かずさ。奥山は２０２３年２月に結婚を発表し、同年８月に第１子を出産した。武隈アナは挙式ショットをアップ。妻と抱き合う姿も見せ、フォロワーからは「素敵なご夫婦ですね。いつまでもお幸せに」の声が寄せられ