■これまでのあらすじ結婚相手の瀬奈を見下す姉に見切りをつけ、結婚式に呼ばないと言い放った理人。しかし姉の雅美はその後も非常識な行動を続け、瀬奈の親友にまでDMを送ってきて…？私のヘアメイクはもちろんのこと、娘たちのヘアメイクにもたっぷり時間をかけました。だって、せっかく写真映えする素敵なロケーションなんだから最高の状態で行ってかわいい写真をたくさん取らないと！後からいい思い出になるのは間違いない。そ