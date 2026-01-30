マッチングアプリでうその肩書きを使って交際を始めた女性たちに対し違法な客引きを繰り返していたとみられる、東京・歌舞伎町のホストの男が警視庁に逮捕されました。風営法違反の疑いで逮捕されたのは、新宿区歌舞伎町のホストクラブ「AXEL by ACQUA」のホスト・竹岡拓人容疑者（27）です。竹岡容疑者は「IT関係者」と肩書きを偽ってマッチングアプリで知り合い、交際をもちかけた20代の女性2人に対して、去年、「実は