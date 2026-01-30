アメリカのトランプ大統領は、FRB＝連邦準備制度理事会の次の議長人事を「30日の朝に発表する」と明らかにしました。アメリカトランプ大統領「FRBに最適な人物を選んだ。それはあすの朝に発表する」トランプ大統領は29日、メラニア夫人のドキュメンタリー映画の公開を前に、夫婦そろって映画の上映会に出席。記者団の質問に対し、FRBのパウエル議長の後任指名の人事を、現地時間30日の朝に発表すると明らかにしました。大幅な利