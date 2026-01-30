30日朝、愛知・稲沢市にあるスクラップの買取り業者で火事があり、現在も消火活動が続いています。けが人や逃げ遅れた人はいないということです。映像では黒煙が空高く立ち上っていて、奥でオレンジ色の炎が激しく燃えている様子が確認できます。警察と消防によりますと、火事があったのは稲沢市今村町にあるスクラップ買い取り業者で、午前8時すぎ、従業員から「火事です」などと119番通報がありました。積み重ねられた産業廃棄物