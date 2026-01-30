再び日本海側に強烈な寒気が流れ込んでいます。今夜にかけて、大雪や路面凍結による交通機関への影響に警戒が必要です。金沢市では、きょう未明までの24時間に降った雪の量が25センチに達し、午前10時の積雪は45センチとなっています。記者「こちらのコインパーキング、先週末の大雪から1週間が経ちましたが、たくさんの雪が未だに残っています」街中で駐車場が使えない所も多くあり、きょうは青年会議所の有志らが手分けして雪か