北海道せたな町で、29日から行方不明になっている、4人が乗った漁船の捜索で、30日朝、男性1人の遺体が見つかりました。せたな町の漁船「第二十八八重丸」は、29日朝、せたな町の鵜泊（うどまり）漁港を出港しましたが、帰港予定の昼になっても戻らず、海上保安部などで捜索を続けています。八重丸には沢谷克宏さん（84）ら4人が乗っていて、30日午前7時50分ごろ、関係者が鵜泊漁港・太櫓（ふとろ）地区の海岸沿いの波消しブロック