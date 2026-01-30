羽田空港の駐車場で午前0時すぎ、男性4人のグループが突然、白いセダンタイプの乗用車に乗った数人の男らから催涙スプレーで襲撃され、50代の男性が軽傷を負いました。男性は車の外に1人で立っていたところを襲われ、車には現金1億9000万円が入っていたとされるスーツケースを積んでいたということですが、男らは何も奪わず、そのまま逃走したということです。スプレーをかけられた男性は「（自分は）両替商で、現金を香港に持って