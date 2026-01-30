NHKは30日、女優の生田絵梨花（29）が2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」に出演することを発表した。生田は朝ドラ初出演となる。文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代。看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上愛と上坂樹里がダブル主演を務める。生田は養成所の同窓生・玉田多江役で出演