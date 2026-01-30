歌舞伎俳優、坂東彦三郎（50）・亀三郎（12）のインスタグラム親子共同アカウントが30日までに更新され、坂東八重蔵さん（77）が亡くなったことを報告した。「先日、一門の坂東八重蔵が旅立ちました」と報告。「国立劇場第一期歌舞伎俳優研修を終了して祖父の元に入門して市村羽左衛門坂東楽善市村萬次郎河原崎権十郎坂東彦三郎坂東亀蔵市村竹松市村光坂東亀三郎の四世代九人を支え橘屋音羽屋山〓屋菊五