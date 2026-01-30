アメリカ・ミネソタ州で市民の男性が移民当局に射殺された事件で、男性が事件の11日前にも当局と衝突していたことがわかりました。現地メディアによりますと、ミネソタ州ミネアポリスで1月24日、移民の取り締まりをしていた連邦職員に射殺されたアレックス・プレティさんは、事件の11日前にあたる1月13日にも抗議活動中に職員らと衝突し、その様子がカメラに捉えられていました。動画では、プレティさんが連邦職員に向かって叫び、