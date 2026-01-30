俳優の工藤阿須加（34）が、29日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。工藤家のルールを明かした。事前取材のVTRで、インタビューをしたファーストサマーウイカ（35）が元プロ野球投手で元ソフトバンク監督の父、工藤公康氏（62）について「お父さまが運気を気にされて、15回くらい引っ越しをなさったっていうのは本当ですか？」と聞くと、工藤は「そうですね」と答えた。公康氏が験担ぎをするタイプ。「