動物園や遊園地での体験が、宿泊によってさらに特別なものに変わります！東武グループは、2026年3月、東武動物公園の隣接地に埼玉県最大級のグランピングリゾート「グランフィルリゾーツ東武」をグランドオープンします。2025年12月23日よりすでに予約受付がスタートしている本施設。夜の園内を飼育係のガイド付きで巡るナイトツアーや、開園前の動物を間近に眺めながらの朝食など、ここだけでしか味わえないアクティビティが満載