映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が3月13日に公開されることを記念して、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて、2月20日に『ゴールデンカムイ』、2月27日にドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集版が放送されることが決定した。 参考：第七師団や土方一派も『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』22名登場のキャラバナー公開 2月20日に放送される『