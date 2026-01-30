1月30日（現地時間29日、日付は以下同）。NBAは、メンフィスとダラスの地域における悪天候のため延期になった2試合と、その日程変更に伴ってさらに2試合（計4試合）の日程変更を発表した。 当初延期と発表されていたのは、今月26日のダラス・マーベリックス対ミルウォーキー・バックス戦と、デンバー・ナゲッツ対メンフィス・グリズリーズ戦。今回の発表により、3月19日のニューヨ