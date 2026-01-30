シャープは2月2日、プラズマクラスターヘアブラシ「Smoome」（スムーミー）のサンリオキャラクターズ限定モデル「IB-B1S」を発売します。■ハローキティ、シナモロール、クロミのブラシが巾着とセットに同商品は、プラズマクラスターイオンで静電気を抑えながらまとまりのある髪に仕上げるヘアブラシで、独自の「ネイチャーテクノロジー」によるブラシのピンで髪の絡まりをやさしくスムーズにほどくことができます。手になじみやす