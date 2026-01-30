マッシュスタイルラボが展開する物販・カフェ・ワークショップを複合した世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」は1月29日より、「BIG HUGS, BIG HEARTS -SESAME STREET MARKET VALENTIN’S DAY-」をテーマとするバレンタインコレクションを、セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店およびオフィシャルオンラインストアに