ベネリックは1月中旬より順次、おしゃぶりポーズとそばかすがかわいらしいぬいぐるみ「モンチッチ」をデザインしたカプセルトイの新商品「モンチッチ あったかミニキーホルダー」（全5種／1回400円）を、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売しています。■帽子や手袋、靴下などマスコットやぬいぐるみに着せてもかわいい全5種同商品は、定番の「モンチッチくん」とリボンが愛らしい「モンチッチちゃん」をデザインし、冬にぴ