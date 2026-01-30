ストリングスホテル東京インターコンチネンタルの26階にて運営するイタリアングリル「メロディア」では3月1日〜4月30日、「桜いちごセレクション アフタヌーンティー」（7,040円​）を提供します。■桜をイメージしたスイーツやセイボリーが勢揃い同プランでは、全国各地から選りすぐった旬のいちごをふんだんに使用。それぞれの産地ならではの甘みや食感の違いを、食べ比べながら楽しめるアフタヌーンティーとなっています。