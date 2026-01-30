ユースキン製薬は超敏感肌用スキンケアシリーズ「ユースキン シソラ」から、肌へのやさしさを考えた日焼け止め「ユースキン シソラUVミルク」のパッケージを刷新し、2026年2月より全国の薬局・ドラッグストア、公式オンラインショップ「ユースキン公式SHOP」にて発売します。※店頭では2月頃から順次展開を開始しますが、店舗状況により異なります■長引く暑さが「日常」となり、日焼け止めは必需品に。敏感肌向け製品へのニーズも