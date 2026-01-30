フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs サクラメント・キングス日付：2026年1月30日（金）開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 113 - 111 サクラメント・キングス NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対サクラメント・キングスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。