CLANEは、日本を代表する総合スポーツ用品メーカー「ミズノ」との初のコラボレーションコレクションを発売します。長年にわたり高い技術力を磨き、スポーツの現場で培われた知見をプロダクトに落とし込んできたミズノと、日常に寄り添うモードを軸に、丁寧なものづくりを続けてきたCLANE。両者の価値観が重なり合い、機能性とデザイン性を兼ね備えたコレクションが完成しました。■ウエアからシューズまで、全12アイテムをラインナ