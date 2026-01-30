ワシントン・ウィザーズ vs ミルウォーキー・バックス日付：2026年1月30日（金）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 109 - 99 ミルウォーキー・バックス NBAのワシントン・ウィザーズ対ミルウォーキー・バックスがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターは