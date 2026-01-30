グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」は1月24日、新リキッドファンデーション「エアリーチェンジリキッド」を発売しました。同商品は、肌にのばすとさらりとした質感に変化し、テカリも乾燥くずれも防いで、極軽仕上がりをキープするリキッドファンデーションです。■開発背景近年、温暖化や寒暖差の影響により、年間を通してテカリ・化粧くずれに悩むユーザーが増加しています。特に若年層においては、季節を問わず