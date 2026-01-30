J１のファジアーノ岡山は１月30日、法政大学に所属している小倉幸成の2027-28シーズン（2028年１月）からの加入内定を発表した。20歳のMFはクラブの公式サイトで「プロとしてのキャリアを、岡山という素晴らしいクラブでスタートできることを誇りに思います」とコメント。「この決断は簡単ではありませんでしたが、成功するためにこれからも努力を続け、いち早く岡山でプレーする姿を見ていただきたいと思います。よろしくお願