「BCNランキング」2026年1月19日〜25日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS OLED4T-C55GQ3（シャープ）2位REGZA55X8900N（TVS REGZA）3位AQUOS OLED4T-C48GQ3（シャープ）4位VIERATV-55Z90B（パナソニック）5位VIERATV-48Z90B（パナソニック）6位VIERATV-55Z95B（パナソニック）7位VIERATV-55Z90A（パナソニック）7位VIERATV-65Z95B（パナソニック）9