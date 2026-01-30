現地１月29日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ最終節で、上田綺世と渡辺剛が所属するオランダのフェイエノールトとベティスと敵地で対戦。日本代表コンビが怪我で欠場したなか、１−２で敗れた。この結果、29位に終わり、まさかの敗退が決定した。２勝６敗という惨敗ぶりにフェイエノールトのファンからは、次のような厳しい声が続々と上がった。 「プレーオフにも残れないのかよ」「ひどい結果だ」