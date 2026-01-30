【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月30日より公開となった、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』のエンディング主題歌が、ガンズ・アンド・ローゼズの「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」であることが解禁された。 ■「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」は全米チャートで1位を獲得したガンズの代表曲 2021年6月に第1章が劇場公開され、ハードで