研創 [東証Ｓ] が1月30日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比25.6％減の9600万円に減り、通期計画の2億1900万円に対する進捗率は43.8％となり、5年平均の43.9％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比3.9％減の1億2300万円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績