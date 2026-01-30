商船三井 [東証Ｐ] が1月30日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比57.1％減の1614億円に大きく落ち込んだ。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の1520億円→1800億円(前期は4197億円)に18.4％上方修正し、減益率が63.8％減→57.1％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も