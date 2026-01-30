カワタ [東証Ｓ] が1月30日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比0.4％減の6.6億円となった。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の4.1億円→6億円(前期は10.3億円)に46.3％上方修正し、減益率が60.3％減→41.9％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の0.4億円→