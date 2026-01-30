神栄 [東証Ｓ] が1月30日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比16.7％増の13.9億円に伸び、通期計画の17億円に対する進捗率は82.1％に達し、5年平均の77.3％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比29.4％増の3億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(