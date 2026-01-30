ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成部長は29日（日本時間30日）、米メディア『ドジャース・テリトリー』のポッドキャストにリモート出演。オフシーズンの大型補強や今季のローテーション、若手有望株の話題などについて語った。佐々木朗希投手のキャリアに関しても言及。メジャーリーグで成功を収められると言葉に熱を込めた。 ■「長期的な視点で取