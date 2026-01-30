ザ・ドリフターズの加藤茶（82）と妻でタレントの加藤綾菜（37）が、3月1日に原宿駅前のWITH HARAJUKU HALL 3F HALLで開催されるウェルネスイベント『あしたのわたしに、会おう。ご自愛市spring2026』（主婦の友社）にスペシャルゲストとして登場し、トークショーに登壇する。【写真】82歳と37歳の“大人”なウェディングフォトを披露した加藤茶＆綾菜夫妻登壇当日に83歳の誕生日を迎え、さらに「108歳=茶寿」まで長生きする！