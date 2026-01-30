林野火災が発生したのは、広島市南区にある金輪島です。消防によると、30日午前11時25分ごろ、「キャンプの火が近くの林に燃え移った」と付近で火を焚いていた人から通報がありました。消防車８台、ヘリ１機、消防艇２艇が出動。約１時間後に消し止められました。けが人はいませんでした。（2026年1月30日午後0時50分現在）