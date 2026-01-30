アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（30日公開）のエンディング主題歌が、世界的ロックバンドのガンズ・アンド・ローゼズ「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」であることが発表された。【画像】雰囲気が違う！ブライト＆ミライの登場カット＆設定画「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」は、全米チャートで1位を獲得したガンズの代表曲。スラッシュによる象徴的なギターリフから始まる