富士フイルムは、「instax（インスタックス）"チェキ"」シリーズのハイブリッドインスタントカメラ「Evoシリーズ」から、「instax mini Evo Cinema（ミニ エヴォ シネマ）」を2026年1月30日に発売。「フジカ シングル−８」モチーフのデザイン背面のモニターを見ながら撮影し、好みの画像を選んでプリントできる「Evoシリーズ」から、静止画に加え動画の撮影が可能なモデルが登場。撮影した動画データを2次元コード化し、動画の中