シンガー・ソングライターの平井 大が、新曲「答え合わせは、デザートのあとで。」を2月11日に配信リリースすることが決定した。【写真】いい1枚！ライブメンバーとの集合写真同曲はテレビ朝日系バラエティ番組『あざとくて何が悪いの？』内で1月から放送されているドラマ企画「あざと連ドラ」第13弾『あざとい恋愛レシピ』の主題歌にもなっているアップテンポな1曲。 "わたしらしく わたしを生きてく"というフレーズどおり