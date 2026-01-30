31日の小倉競馬5Rで小林凌大（24＝小西）が障害戦初騎乗。ノーマジック（牝5＝戸田）とコンビを組む。二刀流挑戦のきっかけは乗鞍の減少。「いつかは（障害戦に）乗るんじゃないかと、騎手になった時から思っていた。今年は自分の小西厩舎が解散するし、小倉滞在なら先輩方に教えていただくことができるしで、このタイミングでやってみようかなと思った」と経緯を明かした。「怖さはない。まだレースで落ちていないので（笑