経団連は、春季労使交渉の経営側の方針を周知するフォーラムを開催し、基本給の底上げとなるベースアップの検討を呼びかけました。経団連・筒井義信会長「多くの企業労使でベースアップ実施の検討から賃金交渉を始め、中小を含む多くの企業でベースアップを実施され、定着が図られていくことを期待いたしております」経団連は、基本給の底上げとなるベースアップについて、去年は企業に対し「ベアを念頭に」と呼びかけていましたが