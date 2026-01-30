福島、山形両県でSNSを通じて知り合った10〜20代の5人の自殺を手伝ったなどとして、自殺ほう助罪などに問われた福島市の無職岸波弘樹被告（37）の公判が30日、福島地裁郡山支部であり、検察側は懲役6年を求刑した。