資生堂ランニングクラブは30日、一山麻緒選手と井手彩乃選手が3月31日付けて現役引退となること発表しました。一山選手はワコール時代の2021年に東京オリンピックマラソン日本代表に選出。8位入賞を果たしました。また2022年に資生堂へ入社し、2024年のパリオリンピックにはマラソンで2大会連続で出場。自己ベスト2時間20分29秒は日本歴代7位の記録です。またクイーンズ駅伝では、加入後の2022年にチームを2度目の優勝に導きました