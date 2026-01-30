阪神は３０日、新外国人のイーストン・ルーカス（２９）＝前ブルージェイズ＝とカーソン・ラグズデール（２７）＝前ブレーブス＝の両投手が来日したと発表した。最速１５６キロを誇る本格派左腕のルーカスは「タイガースの一員になることができて興奮しています。チームの勝利に貢献出来るように頑張ります」とコメント。身長２０３センチ、体重１０６キロの大型右腕・ラグズデールは「タイガースに入団できて光栄に思います。