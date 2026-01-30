東京・歌舞伎町などでの路上売春が社会問題化していることを受けて、法務省が、「買う側」への罰則など「売春防止法」を改正する方向で検討していることが分かりました。売春防止法は、売春の斡旋や勧誘行為のほか、「売る側」が公衆の面前で勧誘したり、客待ちをしたりする行為を処罰する規定が設けられています。一方で「買う側」への罰則がなく、支援団体などからは法改正を求める声が上がっていて、2025年11月、高市総理が平口