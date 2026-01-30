あきんどスシローは、2月4日より全国のスシローにて、『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』とのコラボキャンペーンを実施すると発表した。2026年3月に原作第7部アニメの配信が決定していることを背景に、作品の世界観を楽しめる企画として展開されるという。スシロー、『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』と初コラボ今回のコラボでは、描き下ろしグッズ付きの商品をはじめ、限定キャンペーンや特