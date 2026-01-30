ロッテは30日、上田希由翔が同日に一般女性と入籍したことを発表した。上田は球団を通じて、「かねてよりお付き合いをしておりました方と入籍いたしました。日々の生活の中で、変わらず自分を支えてくれる存在がいることのありがたさをあらためて感じています。これからもチームの勝利に貢献できるよう、ひとつひとつのプレーに向き合ってまいります。引き続き温かいご声援をよろしくお願いします」とコメント。上田はプロ2